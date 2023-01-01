الدولار الغياني إلى جنيه مصري

تحويل GYD إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gyd
١٤٧٫٥٧ egp

1.00000 GYD = 0.14757 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 12:54 UTC
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GYD إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GYD → 0 EGP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.064688.51.43711.662010.962718.2866
1GBP1.1528711.2272102.0171.65661.915851.1098721.0796
1USD0.93930.814863183.12981.34991.561160.904317.177
1INR0.01129940.00980230.012029410.01623850.01877980.01087820.206629

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الدولار الغياني إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GYD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GYD الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار غياني / جنيه مصري
1 GYD0.14757 EGP
5 GYD0.73786 EGP
10 GYD1.47572 EGP
20 GYD2.95144 EGP
50 GYD7.37860 EGP
100 GYD14.75720 EGP
250 GYD36.89300 EGP
500 GYD73.78600 EGP
1000 GYD147.57200 EGP
2000 GYD295.14400 EGP
5000 GYD737.86000 EGP
10000 GYD1475.72000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / دولار غياني
1 EGP6.77638 GYD
5 EGP33.88190 GYD
10 EGP67.76380 GYD
20 EGP135.52760 GYD
50 EGP338.81900 GYD
100 EGP677.63800 GYD
250 EGP1694.09500 GYD
500 EGP3388.19000 GYD
1000 EGP6776.38000 GYD
2000 EGP13552.76000 GYD
5000 EGP33881.90000 GYD
10000 EGP67763.80000 GYD