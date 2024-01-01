20 الدولار الغياني إلى جنيه مصري

تحويل GYD إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

20 gyd
2.95 egp

1.00000 GYD = 0.14774 EGP

Mid-market exchange rate at 03:48
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8546451.081989.73681.462241.651130.95363518.5351
1 GBP1.1700811.2659104.9981.710931.931931.1158321.6874
1 USD0.92430.789952182.94371.351551.526140.8814517.132
1 INR0.01114370.009523950.012056410.01629480.01839970.01062710.20655

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الدولار الغياني إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GYD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GYD الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار غياناي

GYD إلى USD

GYD إلى EUR

GYD إلى GBP

GYD إلى INR

GYD إلى JPY

GYD إلى RUB

GYD إلى AUD

GYD إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل دولار غياني / جنيه مصري
1 GYD0.14774 EGP
5 GYD0.73872 EGP
10 GYD1.47743 EGP
20 GYD2.95486 EGP
50 GYD7.38715 EGP
100 GYD14.77430 EGP
250 GYD36.93575 EGP
500 GYD73.87150 EGP
1000 GYD147.74300 EGP
2000 GYD295.48600 EGP
5000 GYD738.71500 EGP
10000 GYD1477.43000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / دولار غياني
1 EGP6.76851 GYD
5 EGP33.84255 GYD
10 EGP67.68510 GYD
20 EGP135.37020 GYD
50 EGP338.42550 GYD
100 EGP676.85100 GYD
250 EGP1692.12750 GYD
500 EGP3384.25500 GYD
1000 EGP6768.51000 GYD
2000 EGP13537.02000 GYD
5000 EGP33842.55000 GYD
10000 EGP67685.10000 GYD