جنيه جبل طارق إلى روبية سريلانكي

تحويل GIP إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gip
٣٩٩٬٤٩٢ lkr

1.00000 GIP = 399.49200 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 12:5 UTC
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GIP إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GIP → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.0634588.37111.436721.661640.962818.2395
1GBP1.1532711.2265101.921.6571.916411.1103721.0361
1USD0.940350.815328183.09851.3511.56250.9053517.1513
1INR0.01131590.009811590.012033910.01625780.0188030.01089490.206397

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جبل طارق / روبية سريلانكية
1 GIP399.49200 LKR
5 GIP1997.46000 LKR
10 GIP3994.92000 LKR
20 GIP7989.84000 LKR
50 GIP19974.60000 LKR
100 GIP39949.20000 LKR
250 GIP99873.00000 LKR
500 GIP199746.00000 LKR
1000 GIP399492.00000 LKR
2000 GIP798984.00000 LKR
5000 GIP1997460.00000 LKR
10000 GIP3994920.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / جنيه جبل طارق
1 LKR0.00250 GIP
5 LKR0.01252 GIP
10 LKR0.02503 GIP
20 LKR0.05006 GIP
50 LKR0.12516 GIP
100 LKR0.25032 GIP
250 LKR0.62579 GIP
500 LKR1.25159 GIP
1000 LKR2.50318 GIP
2000 LKR5.00636 GIP
5000 LKR12.51590 GIP
10000 LKR25.03180 GIP