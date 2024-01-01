Cebelitarık lirasından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile GIP → LKR çevirin

1.000 gip
392.999 lkr

1.00000 GIP = 392.99900 LKR

03:49 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853591.0725589.02781.452721.654020.9497618.3365
1 GBP1.1715211.25655104.3011.701931.937771.1126721.4822
1 USD0.932350.79583183.00571.354451.542140.885517.0962
1 INR0.01123250.009587650.012047410.01631760.01857870.01066790.205964

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Cebelitarık lirasından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GIP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GIP → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cebelitarık lirası için en iyi döviz çiftleri

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GIP → RUB

GIP → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cebelitarık Lirası / Sri Lanka Rupisi
1 GIP392.99900 LKR
5 GIP1964.99500 LKR
10 GIP3929.99000 LKR
20 GIP7859.98000 LKR
50 GIP19649.95000 LKR
100 GIP39299.90000 LKR
250 GIP98249.75000 LKR
500 GIP196499.50000 LKR
1000 GIP392999.00000 LKR
2000 GIP785998.00000 LKR
5000 GIP1964995.00000 LKR
10000 GIP3929990.00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Cebelitarık Lirası
1 LKR0.00254 GIP
5 LKR0.01272 GIP
10 LKR0.02545 GIP
20 LKR0.05089 GIP
50 LKR0.12723 GIP
100 LKR0.25445 GIP
250 LKR0.63614 GIP
500 LKR1.27227 GIP
1000 LKR2.54454 GIP
2000 LKR5.08908 GIP
5000 LKR12.72270 GIP
10000 LKR25.44540 GIP