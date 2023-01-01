جنيه جبل طارق إلى جنيه مصري

تحويل GIP إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

1000 gip
38099.70 egp

1.00000 GIP = 38.09970 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 12:5 UTC
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GIP إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GIP → 0 EGP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.063688.37141.437031.661880.962918.2381
1GBP1.1530711.22625101.8861.656791.916021.1102921.0271
1USD0.94020.815494183.08711.35111.56250.9053517.1475
1INR0.01131590.009814930.012035610.01626120.01880560.01089640.20638

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جبل طارق / جنيه مصري
1 GIP38.09970 EGP
5 GIP190.49850 EGP
10 GIP380.99700 EGP
20 GIP761.99400 EGP
50 GIP1904.98500 EGP
100 GIP3809.97000 EGP
250 GIP9524.92500 EGP
500 GIP19049.85000 EGP
1000 GIP38099.70000 EGP
2000 GIP76199.40000 EGP
5000 GIP190498.50000 EGP
10000 GIP380997.00000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / جنيه جبل طارق
1 EGP0.02625 GIP
5 EGP0.13123 GIP
10 EGP0.26247 GIP
20 EGP0.52494 GIP
50 EGP1.31235 GIP
100 EGP2.62469 GIP
250 EGP6.56173 GIP
500 EGP13.12345 GIP
1000 EGP26.24690 GIP
2000 EGP52.49380 GIP
5000 EGP131.23450 GIP
10000 EGP262.46900 GIP