ألف جنيه جبل طارق إلى جنيه مصري

تحويل GIP إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

1,000 gip
39,166.10 egp

1.00000 GIP = 39.16610 EGP

Mid-market exchange rate at 19:47
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8539051.0822589.69941.460931.650270.95343518.5244
1 GBP1.1710911.26805105.0991.711741.933591.1165621.7047
1 USD0.923950.788612182.88231.34991.524860.8807517.1166
1 INR0.01114840.009514850.012065310.0162870.01839780.01062650.206517

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جبل طارق / جنيه مصري
1 GIP39.16610 EGP
5 GIP195.83050 EGP
10 GIP391.66100 EGP
20 GIP783.32200 EGP
50 GIP1958.30500 EGP
100 GIP3916.61000 EGP
250 GIP9791.52500 EGP
500 GIP19583.05000 EGP
1000 GIP39166.10000 EGP
2000 GIP78332.20000 EGP
5000 GIP195830.50000 EGP
10000 GIP391661.00000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / جنيه جبل طارق
1 EGP0.02553 GIP
5 EGP0.12766 GIP
10 EGP0.25532 GIP
20 EGP0.51065 GIP
50 EGP1.27662 GIP
100 EGP2.55323 GIP
250 EGP6.38307 GIP
500 EGP12.76615 GIP
1000 EGP25.53230 GIP
2000 EGP51.06460 GIP
5000 EGP127.66150 GIP
10000 EGP255.32300 GIP