تحويل GBP إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

500 جنيه إسترليني إلى فرنك رواندي

500 gbp
827,755 rwf

£1.000 GBP = R₣1,656 RWF

Mid-market exchange rate at 23:15
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أعلى العملات

 USDEURINRAUDJPYCADCHFNZD
1 USD10.93583.5391.506159.8051.3690.8941.635
1 EUR1.069189.3411.611170.9051.4640.9561.748
1 INR0.0120.01110.0181.9130.0160.0110.02
1 AUD0.6640.62155.4741106.1190.9090.5941.086

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه استرليني / Rwandan Franc
1 GBP١٬٦٥٥٫٥١٠٠٠ RWF
5 GBP٨٬٢٧٧٫٥٥٠٠٠ RWF
10 GBP١٦٬٥٥٥٫١٠٠٠٠ RWF
20 GBP٣٣٬١١٠٫٢٠٠٠٠ RWF
50 GBP٨٢٬٧٧٥٫٥٠٠٠٠ RWF
100 GBP١٦٥٬٥٥١٫٠٠٠٠٠ RWF
250 GBP٤١٣٬٨٧٧٫٥٠٠٠٠ RWF
500 GBP٨٢٧٬٧٥٥٫٠٠٠٠٠ RWF
1000 GBP١٬٦٥٥٬٥١٠٫٠٠٠٠٠ RWF
2000 GBP٣٬٣١١٬٠٢٠٫٠٠٠٠٠ RWF
5000 GBP٨٬٢٧٧٬٥٥٠٫٠٠٠٠٠ RWF
10000 GBP١٦٬٥٥٥٬١٠٠٫٠٠٠٠٠ RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / جنيه استرليني
1 RWF٠٫٠٠٠٦٠ GBP
5 RWF٠٫٠٠٣٠٢ GBP
10 RWF٠٫٠٠٦٠٤ GBP
20 RWF٠٫٠١٢٠٨ GBP
50 RWF٠٫٠٣٠٢٠ GBP
100 RWF٠٫٠٦٠٤٠ GBP
250 RWF٠٫١٥١٠١ GBP
500 RWF٠٫٣٠٢٠٢ GBP
1000 RWF٠٫٦٠٤٠٤ GBP
2000 RWF١٫٢٠٨٠٩ GBP
5000 RWF٣٫٠٢٠٢٢ GBP
10000 RWF٦٫٠٤٠٤٤ GBP