بير إثيوبي إلى دونغ فيتنامي
تحويل ETB إلى VND بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل بير إثيوبي إلى دونغ فيتنامي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ETB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ETB الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل البر الإثيوبي / Vietnamese Dong
|1 ETB
|439.84100 VND
|5 ETB
|2199.20500 VND
|10 ETB
|4398.41000 VND
|20 ETB
|8796.82000 VND
|50 ETB
|21992.05000 VND
|100 ETB
|43984.10000 VND
|250 ETB
|109960.25000 VND
|500 ETB
|219920.50000 VND
|1000 ETB
|439841.00000 VND
|2000 ETB
|879682.00000 VND
|5000 ETB
|2199205.00000 VND
|10000 ETB
|4398410.00000 VND