بير إثيوبي إلى دونغ فيتنامي

تحويل ETB إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ etb
٤٣٩٬٨٤١ vnd

1.00000 ETB = 439.84100 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 10:44 UTC
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ETB إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ETB → 0 VND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8661.065488.44661.438721.662610.964918.2074
1GBP1.1547311.23025102.1321.661331.919871.114221.0246
1USD0.93860.812843183.01731.35041.560550.905617.0897
1INR0.01130630.009791250.012045710.01626650.01879790.01090860.205857

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بير إثيوبي إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ETB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ETB الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البر الإثيوبي / Vietnamese Dong
1 ETB439.84100 VND
5 ETB2199.20500 VND
10 ETB4398.41000 VND
20 ETB8796.82000 VND
50 ETB21992.05000 VND
100 ETB43984.10000 VND
250 ETB109960.25000 VND
500 ETB219920.50000 VND
1000 ETB439841.00000 VND
2000 ETB879682.00000 VND
5000 ETB2199205.00000 VND
10000 ETB4398410.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / البر الإثيوبي
1 VND0.00227 ETB
5 VND0.01137 ETB
10 VND0.02274 ETB
20 VND0.04547 ETB
50 VND0.11368 ETB
100 VND0.22736 ETB
250 VND0.56839 ETB
500 VND1.13678 ETB
1000 VND2.27355 ETB
2000 VND4.54710 ETB
5000 VND11.36775 ETB
10000 VND22.73550 ETB