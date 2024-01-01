埃塞俄比亞比爾兌越南盾匯率

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1 ETB兌VND匯率過去30日過去90日
442.3930446.6550
438.1850438.1850
一般440.4101442.7456
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ETB兌VND的統計資料

在過去30日，ETB兌VND的匯率高見442.3930，低見438.1850，平均匯率則為440.4101。ETB兌VND的波動率為-0.81。

在過去90日，ETB兌VND的匯率高見446.6550，低見438.1850，平均匯率則為442.7456. ETB兌VND的波動率為-1.12。

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外幣匯率換算

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8441.08690.8911.5021.6580.95920.041
1 GBP1.18511.287107.7321.781.9651.13723.754
1 USD0.9210.777183.7241.3841.5270.88418.461
1 INR0.0110.0090.01210.0170.0180.0110.22

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如何將埃塞俄比亞比爾兌換成越南盾

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埃塞俄比亞比爾熱門貨幣組合

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埃塞俄比亞比爾越南盾兌換率
1 ETB438.25900 VND
5 ETB2,191.29500 VND
10 ETB4,382.59000 VND
20 ETB8,765.18000 VND
50 ETB21,912.95000 VND
100 ETB43,825.90000 VND
250 ETB109,564.75000 VND
500 ETB219,129.50000 VND
1000 ETB438,259.00000 VND
2000 ETB876,518.00000 VND
5000 ETB2,191,295.00000 VND
10000 ETB4,382,590.00000 VND
越南盾埃塞俄比亞比爾兌換率
1000 VND2.28175 ETB
2000 VND4.56350 ETB
5000 VND11.40875 ETB
10000 VND22.81750 ETB
20000 VND45.63500 ETB
50000 VND114.08750 ETB
100000 VND228.17500 ETB
200000 VND456.35000 ETB
500000 VND1,140.87500 ETB
1000000 VND2,281.75000 ETB
2000000 VND4,563.50000 ETB
5000000 VND11,408.75000 ETB