埃塞俄比亞比爾兌越南盾匯率歷史紀錄

今日，埃塞俄比亞比爾兌越南盾的匯率目前為438.259，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，埃塞俄比亞比爾的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.135%。

在過去一星期，埃塞俄比亞比爾兌越南盾的匯率波動，在24-07-2024高見440.062，並在25-07-2024低見438.130。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.217%。