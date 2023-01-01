بير إثيوبي إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل ETB إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ etb
٦٨٫٧٨ ils

1.00000 ETB = 0.06878 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 10:36 UTC
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ETB إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ETB → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86651.065588.46371.438961.66380.964618.2102
1GBP1.1540711.2296102.0881.660571.920051.1132121.0148
1USD0.938550.813273183.02551.35051.561520.905317.0908
1INR0.01130410.009795460.012044510.01626610.01880780.01090390.20585

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بير إثيوبي إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ETB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ETB الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البر الإثيوبي

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ETB إلى INR

ETB إلى JPY

ETB إلى RUB

ETB إلى AUD

ETB إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البر الإثيوبي / Israeli New Sheqel
1 ETB0.06878 ILS
5 ETB0.34388 ILS
10 ETB0.68777 ILS
20 ETB1.37554 ILS
50 ETB3.43885 ILS
100 ETB6.87770 ILS
250 ETB17.19425 ILS
500 ETB34.38850 ILS
1000 ETB68.77700 ILS
2000 ETB137.55400 ILS
5000 ETB343.88500 ILS
10000 ETB687.77000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / البر الإثيوبي
1 ILS14.53970 ETB
5 ILS72.69850 ETB
10 ILS145.39700 ETB
20 ILS290.79400 ETB
50 ILS726.98500 ETB
100 ILS1453.97000 ETB
250 ILS3634.92500 ETB
500 ILS7269.85000 ETB
1000 ILS14539.70000 ETB
2000 ILS29079.40000 ETB
5000 ILS72698.50000 ETB
10000 ILS145397.00000 ETB