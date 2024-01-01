Etiyopya birrinden Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile ETB → ILS çevirin

1.000 etb
64,49 ils

1.00000 ETB = 0.06449 ILS

02:21 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8539851.0727589.08771.453631.655610.9499918.3425
1 GBP1.1709811.25615104.3181.702151.938651.1124221.4784
1 USD0.93220.796083183.04611.355051.543330.8855517.0986
1 INR0.01122490.009586040.012041510.01631680.0185840.01066340.205893

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Etiyopya birrinden Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Yeni İsrail Şekeli
1 ETB0.06449 ILS
5 ETB0.32243 ILS
10 ETB0.64485 ILS
20 ETB1.28971 ILS
50 ETB3.22426 ILS
100 ETB6.44853 ILS
250 ETB16.12132 ILS
500 ETB32.24265 ILS
1000 ETB64.48530 ILS
2000 ETB128.97060 ILS
5000 ETB322.42650 ILS
10000 ETB644.85300 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Etiyopya Birri
1 ILS15.50740 ETB
5 ILS77.53700 ETB
10 ILS155.07400 ETB
20 ILS310.14800 ETB
50 ILS775.37000 ETB
100 ILS1550.74000 ETB
250 ILS3876.85000 ETB
500 ILS7753.70000 ETB
1000 ILS15507.40000 ETB
2000 ILS31014.80000 ETB
5000 ILS77537.00000 ETB
10000 ILS155074.00000 ETB