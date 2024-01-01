Эфиопские быры в новые израильские шекели

Сконвертируйте ETB в ILS по реальному обменному курсу

Br1,000 ETB = ₪0,03069 ILS

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса ETB к ILS

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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ILS
1 ETB в ILSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,03260,0361
Низкий0,03060,0306
В среднем0,03140,0324
Изменение-3.36%-14.92%
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Соотношение 1 ETB к ILS

За последние 30 дней максимальный курс ETB к ILS составил 0,0326, а минимальный — 0,0306. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0314. Изменение курса ETB к ILS в процентном соотношении составило -3.36.

За последние 90 дней максимальный курс ETB к ILS составил 0,0361, а минимальный — 0,0306. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0324. Изменение курса ETB к ILS в процентном соотношении составило -14.92.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из эфиопских быров в новые израильские шекели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ETB из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ETB в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для эфиопский быр

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ETB в JPY

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Эфиопский быр / Израильский новый шекель
1 ETB0,03069 ILS
5 ETB0,15346 ILS
10 ETB0,30693 ILS
20 ETB0,61386 ILS
50 ETB1,53465 ILS
100 ETB3,06929 ILS
250 ETB7,67322 ILS
500 ETB15,34645 ILS
1000 ETB30,69290 ILS
2000 ETB61,38580 ILS
5000 ETB153,46450 ILS
10000 ETB306,92900 ILS
Обменные курсы Израильский новый шекель / Эфиопский быр
1 ILS32,58080 ETB
5 ILS162,90400 ETB
10 ILS325,80800 ETB
20 ILS651,61600 ETB
50 ILS1 629,04000 ETB
100 ILS3 258,08000 ETB
250 ILS8 145,20000 ETB
500 ILS16 290,40000 ETB
1000 ILS32 580,80000 ETB
2000 ILS65 161,60000 ETB
5000 ILS162 904,00000 ETB
10000 ILS325 808,00000 ETB