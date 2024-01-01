1 израильский новый шекель в эфиопские быры

Сконвертируйте ILS в ETB по реальному обменному курсу

1 ils
15,81 etb

₪1,000 ILS = Br15,81 ETB

Среднерыночный курс в 14:27
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1 ILS в ETBПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий16,040616,0406
Низкий15,263615,0118
В среднем15,562215,4502
Изменить2.40%4.41%
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Соотношение 1 ILS к ETB

За последние 30 дней максимальный курс ILS к ETB составил 16,0406, а минимальный — 15,2636. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 15,5622. Изменение курса ILS к ETB в процентном соотношении составило 2.40.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к ETB составил 16,0406, а минимальный — 15,0118. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 15,4502. Изменение курса ILS к ETB в процентном соотношении составило 4.41.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08991,1511,4941,6270,96819,456
1 GBP1,18711,292108,1721,7731,9311,14823,089
1 USD0,9180,774183,7211,3721,4950,88917,87
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,213

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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в эфиопские быры

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и ETB из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в ETB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильский новый шекель

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Эфиопский быр
1 ILS15,81270 ETB
5 ILS79,06350 ETB
10 ILS158,12700 ETB
20 ILS316,25400 ETB
50 ILS790,63500 ETB
100 ILS1 581,27000 ETB
250 ILS3 953,17500 ETB
500 ILS7 906,35000 ETB
1000 ILS15 812,70000 ETB
2000 ILS31 625,40000 ETB
5000 ILS79 063,50000 ETB
10000 ILS158 127,00000 ETB
Обменные курсы Эфиопский быр / Израильский новый шекель
1 ETB0,06324 ILS
5 ETB0,31620 ILS
10 ETB0,63240 ILS
20 ETB1,26481 ILS
50 ETB3,16202 ILS
100 ETB6,32404 ILS
250 ETB15,81010 ILS
500 ETB31,62020 ILS
1000 ETB63,24040 ILS
2000 ETB126,48080 ILS
5000 ETB316,20200 ILS
10000 ETB632,40400 ILS