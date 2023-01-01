جنيه مصري إلى دينار كويتي
تحويل EGP إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل جنيه مصري إلى دينار كويتي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / جنيه مصري
|1 KWD
|100.09700 EGP
|5 KWD
|500.48500 EGP
|10 KWD
|1000.97000 EGP
|20 KWD
|2001.94000 EGP
|50 KWD
|5004.85000 EGP
|100 KWD
|10009.70000 EGP
|250 KWD
|25024.25000 EGP
|500 KWD
|50048.50000 EGP
|1000 KWD
|100097.00000 EGP
|2000 KWD
|200194.00000 EGP
|5000 KWD
|500485.00000 EGP
|10000 KWD
|1000970.00000 EGP