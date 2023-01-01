جنيه مصري إلى دينار كويتي

تحويل EGP إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
٩٫٩٩٠ kwd

1.00000 EGP = 0.00999 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 10:23 UTC
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EGP إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065888.50991.439151.662970.964418.2056
1GBP1.1535411.2294102.0961.660061.918241.1124721.0001
1USD0.938250.813405183.04551.35031.560310.904917.0816
1INR0.01129820.009794690.012041610.01625980.01878860.01089640.20569

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / Kuwaiti Dinar
1 EGP0.00999 KWD
5 EGP0.04995 KWD
10 EGP0.09990 KWD
20 EGP0.19981 KWD
50 EGP0.49952 KWD
100 EGP0.99903 KWD
250 EGP2.49758 KWD
500 EGP4.99515 KWD
1000 EGP9.99030 KWD
2000 EGP19.98060 KWD
5000 EGP49.95150 KWD
10000 EGP99.90300 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / جنيه مصري
1 KWD100.09700 EGP
5 KWD500.48500 EGP
10 KWD1000.97000 EGP
20 KWD2001.94000 EGP
50 KWD5004.85000 EGP
100 KWD10009.70000 EGP
250 KWD25024.25000 EGP
500 KWD50048.50000 EGP
1000 KWD100097.00000 EGP
2000 KWD200194.00000 EGP
5000 KWD500485.00000 EGP
10000 KWD1000970.00000 EGP