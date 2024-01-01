Mısır lirasından Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile EGP → KWD çevirin

1.000 egp
9,975 kwd

1.00000 EGP = 0.00998 KWD

02:07 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854021.0725589.06781.453361.655430.9499618.3423
1 GBP1.1709311.2559104.2941.701811.938421.1123421.4779
1 USD0.932350.796242183.0431.355051.543450.8856517.1016
1 INR0.01122740.009588310.012041910.01631740.01858610.0106650.205937

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Mısır lirasından Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

EGP → USD

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EGP → INR

EGP → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Kuveyt Dinarı
1 EGP0.00998 KWD
5 EGP0.04988 KWD
10 EGP0.09975 KWD
20 EGP0.19951 KWD
50 EGP0.49877 KWD
100 EGP0.99753 KWD
250 EGP2.49383 KWD
500 EGP4.98767 KWD
1000 EGP9.97534 KWD
2000 EGP19.95068 KWD
5000 EGP49.87670 KWD
10000 EGP99.75340 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Mısır Lirası
1 KWD100.24700 EGP
5 KWD501.23500 EGP
10 KWD1002.47000 EGP
20 KWD2004.94000 EGP
50 KWD5012.35000 EGP
100 KWD10024.70000 EGP
250 KWD25061.75000 EGP
500 KWD50123.50000 EGP
1000 KWD100247.00000 EGP
2000 KWD200494.00000 EGP
5000 KWD501235.00000 EGP
10000 KWD1002470.00000 EGP