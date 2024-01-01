500 Kuveyt dinarından Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile KWD → EGP çevirin

1,000ك KWD = 160,5E£ EGP

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → EGP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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EGP
1 KWD → EGPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek161,2190161,2190
Düşük158,6770157,8020
Ortalama159,6935159,0770
Değişim1.13%0.57%
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1 KWD → EGP istatistikleri

KWD → EGP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 161,2190, en düşük 158,6770 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 159,6935 oldu. KWD → EGP kurundaki değişiklik 1.13 değerindeydi.

KWD → EGP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 161,2190, en düşük 157,8020 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 159,0770 oldu. KWD → EGP kurundaki değişiklik 0.57 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - EGP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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KWD → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Mısır Lirası
1 KWD160,48400 EGP
5 KWD802,42000 EGP
10 KWD1.604,84000 EGP
20 KWD3.209,68000 EGP
50 KWD8.024,20000 EGP
100 KWD16.048,40000 EGP
250 KWD40.121,00000 EGP
500 KWD80.242,00000 EGP
1000 KWD160.484,00000 EGP
2000 KWD320.968,00000 EGP
5000 KWD802.420,00000 EGP
10000 KWD1.604.840,00000 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / Kuveyt Dinarı
1 EGP0,00623 KWD
5 EGP0,03116 KWD
10 EGP0,06231 KWD
20 EGP0,12462 KWD
50 EGP0,31156 KWD
100 EGP0,62311 KWD
250 EGP1,55779 KWD
500 EGP3,11557 KWD
1000 EGP6,23114 KWD
2000 EGP12,46228 KWD
5000 EGP31,15570 KWD
10000 EGP62,31140 KWD