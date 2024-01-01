Египетские фунты в кувейтские динары

Сконвертируйте EGP в KWD по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = ك0,006221 KWD

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса EGP к KWD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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KWD
1 EGP в KWDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00630,0063
Низкий0,00620,0062
В среднем0,00630,0063
Изменение-1.38%0.07%
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Соотношение 1 EGP к KWD

За последние 30 дней максимальный курс EGP к KWD составил 0,0063, а минимальный — 0,0062. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0063. Изменение курса EGP к KWD в процентном соотношении составило -1.38.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к KWD составил 0,0063, а минимальный — 0,0062. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0063. Изменение курса EGP к KWD в процентном соотношении составило 0.07.

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Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

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Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в кувейтские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и KWD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в KWD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Кувейтский динар
1 EGP0,00622 KWD
5 EGP0,03111 KWD
10 EGP0,06221 KWD
20 EGP0,12442 KWD
50 EGP0,31105 KWD
100 EGP0,62211 KWD
250 EGP1,55527 KWD
500 EGP3,11055 KWD
1000 EGP6,22109 KWD
2000 EGP12,44218 KWD
5000 EGP31,10545 KWD
10000 EGP62,21090 KWD
Обменные курсы Кувейтский динар / Египетский фунт
1 KWD160,74300 EGP
5 KWD803,71500 EGP
10 KWD1 607,43000 EGP
20 KWD3 214,86000 EGP
50 KWD8 037,15000 EGP
100 KWD16 074,30000 EGP
250 KWD40 185,75000 EGP
500 KWD80 371,50000 EGP
1000 KWD160 743,00000 EGP
2000 KWD321 486,00000 EGP
5000 KWD803 715,00000 EGP
10000 KWD1 607 430,00000 EGP