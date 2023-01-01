دينار جزائري إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل DZD إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dzd
٢٧٫٧٢ ils

1.00000 DZD = 0.02772 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 10:5 UTC
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DZD إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DZD → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.065388.49141.438161.66310.96618.2031
1GBP1.153411.2287102.0651.658751.91821.1141920.9952
1USD0.93870.813868183.06711.351.561160.906817.0873
1INR0.01130050.009797720.012038510.01625190.01879390.01091650.205705

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار جزائري إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DZD الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار جزائري

DZD إلى USD

DZD إلى EUR

DZD إلى GBP

DZD إلى INR

DZD إلى JPY

DZD إلى RUB

DZD إلى AUD

DZD إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Algerian Dinar / Israeli New Sheqel
1 DZD0.02772 ILS
5 DZD0.13859 ILS
10 DZD0.27719 ILS
20 DZD0.55438 ILS
50 DZD1.38594 ILS
100 DZD2.77188 ILS
250 DZD6.92970 ILS
500 DZD13.85940 ILS
1000 DZD27.71880 ILS
2000 DZD55.43760 ILS
5000 DZD138.59400 ILS
10000 DZD277.18800 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Algerian Dinar
1 ILS36.07670 DZD
5 ILS180.38350 DZD
10 ILS360.76700 DZD
20 ILS721.53400 DZD
50 ILS1803.83500 DZD
100 ILS3607.67000 DZD
250 ILS9019.17500 DZD
500 ILS18038.35000 DZD
1000 ILS36076.70000 DZD
2000 ILS72153.40000 DZD
5000 ILS180383.50000 DZD
10000 ILS360767.00000 DZD