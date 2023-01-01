دينار جزائري إلى شيكل إسرائيلي جديد
تحويل DZD إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دينار جزائري إلى شيكل إسرائيلي جديد
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DZD الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Algerian Dinar
|1 ILS
|36.07670 DZD
|5 ILS
|180.38350 DZD
|10 ILS
|360.76700 DZD
|20 ILS
|721.53400 DZD
|50 ILS
|1803.83500 DZD
|100 ILS
|3607.67000 DZD
|250 ILS
|9019.17500 DZD
|500 ILS
|18038.35000 DZD
|1000 ILS
|36076.70000 DZD
|2000 ILS
|72153.40000 DZD
|5000 ILS
|180383.50000 DZD
|10000 ILS
|360767.00000 DZD