Cezayir dinarından Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile DZD → ILS çevirin

1.000 dzd
27,85 ils

1,000 DZD = 0,02785 ILS

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Cezayir dinarından Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak DZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut DZD → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cezayir dinarı için en iyi döviz çiftleri

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DZD → AUD

DZD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Yeni İsrail Şekeli
1 DZD0,02785 ILS
5 DZD0,13924 ILS
10 DZD0,27848 ILS
20 DZD0,55697 ILS
50 DZD1,39242 ILS
100 DZD2,78483 ILS
250 DZD6,96208 ILS
500 DZD13,92415 ILS
1000 DZD27,84830 ILS
2000 DZD55,69660 ILS
5000 DZD139,24150 ILS
10000 DZD278,48300 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Cezayir Dinarı
1 ILS35,90880 DZD
5 ILS179,54400 DZD
10 ILS359,08800 DZD
20 ILS718,17600 DZD
50 ILS1.795,44000 DZD
100 ILS3.590,88000 DZD
250 ILS8.977,20000 DZD
500 ILS17.954,40000 DZD
1000 ILS35.908,80000 DZD
2000 ILS71.817,60000 DZD
5000 ILS179.544,00000 DZD
10000 ILS359.088,00000 DZD