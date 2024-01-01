Алжирские динары в новые израильские шекели

Сконвертируйте DZD в ILS по реальному обменному курсу

دج1,000 DZD = ₪0,02814 ILS

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DZD к ILS

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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ILS
1 DZD в ILSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,02850,0287
Низкий0,02790,0272
В среднем0,02820,0281
Изменение-0.43%1.40%
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Соотношение 1 DZD к ILS

За последние 30 дней максимальный курс DZD к ILS составил 0,0285, а минимальный — 0,0279. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0282. Изменение курса DZD к ILS в процентном соотношении составило -0.43.

За последние 90 дней максимальный курс DZD к ILS составил 0,0287, а минимальный — 0,0272. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0281. Изменение курса DZD к ILS в процентном соотношении составило 1.40.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из алжирских динаров в новые израильские шекели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DZD из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DZD в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Алжирский динар / Израильский новый шекель
1 DZD0,02814 ILS
5 DZD0,14069 ILS
10 DZD0,28139 ILS
20 DZD0,56277 ILS
50 DZD1,40693 ILS
100 DZD2,81386 ILS
250 DZD7,03465 ILS
500 DZD14,06930 ILS
1000 DZD28,13860 ILS
2000 DZD56,27720 ILS
5000 DZD140,69300 ILS
10000 DZD281,38600 ILS
Обменные курсы Израильский новый шекель / Алжирский динар
1 ILS35,53830 DZD
5 ILS177,69150 DZD
10 ILS355,38300 DZD
20 ILS710,76600 DZD
50 ILS1 776,91500 DZD
100 ILS3 553,83000 DZD
250 ILS8 884,57500 DZD
500 ILS17 769,15000 DZD
1000 ILS35 538,30000 DZD
2000 ILS71 076,60000 DZD
5000 ILS177 691,50000 DZD
10000 ILS355 383,00000 DZD