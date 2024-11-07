История обменного курса алжирский динар–новые израильские шекели

Обменный курс алжирских динара/новые израильские шекели сейчас составляет 0,028, отражая изменение в размере -0.036% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость алжирских динаров оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.090% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс алжирский динар/новые израильские шекели колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 0,028, и минимумом, равным 0,027, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 3.204%.