سجل أسعار الصرف من دينار جزائري إلى إلى شواقل إسرائيلية جديدة

يبلغ سعر صرف دينار جزائري إلى إلى شواقل إسرائيلية جديدة حاليًا 0.022395 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.569% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار جزائري مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.758% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار جزائري إلى إلى شواقل إسرائيلية جديدة بين أعلى مستوى 0.022626 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 0.0222089 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.280%.