سجل أسعار الصرف من ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الدنانير الجزائرية

يبلغ سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الدنانير الجزائرية حاليًا 44.5716 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.296% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة ورقة إسرائيلية جديدة مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.066% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الدنانير الجزائرية بين أعلى مستوى 45.027 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 44.3653 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.478%.