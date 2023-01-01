بيزو دومنيكاني إلى ريال عماني

تحويل DOP إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dop
٦٫٧٨٦ omr

1.00000 DOP = 0.00679 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 9:54 UTC
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DOP إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DOP → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.0654588.56341.437931.662690.964718.2053
1GBP1.1536711.22915102.1711.658861.918151.1129421.0025
1USD0.938550.81357183.1231.34961.560550.9053517.087
1INR0.01129130.009787550.012030410.01623620.0187740.01089170.205563

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو دومنيكاني إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DOP الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Dominican peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الدومينيكي / الريال العماني
1 DOP0.00679 OMR
5 DOP0.03393 OMR
10 DOP0.06786 OMR
20 DOP0.13572 OMR
50 DOP0.33930 OMR
100 DOP0.67859 OMR
250 DOP1.69649 OMR
500 DOP3.39297 OMR
1000 DOP6.78595 OMR
2000 DOP13.57190 OMR
5000 DOP33.92975 OMR
10000 DOP67.85950 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / البيزو الدومينيكي
1 OMR147.36300 DOP
5 OMR736.81500 DOP
10 OMR1473.63000 DOP
20 OMR2947.26000 DOP
50 OMR7368.15000 DOP
100 OMR14736.30000 DOP
250 OMR36840.75000 DOP
500 OMR73681.50000 DOP
1000 OMR147363.00000 DOP
2000 OMR294726.00000 DOP
5000 OMR736815.00000 DOP
10000 OMR1473630.00000 DOP