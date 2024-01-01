ألف ريال عماني إلى بيزو دومنيكاني

تحويل OMR إلى DOP بسعر الصرف الحقيقي

1,000 omr
155,159 dop

ر.ع.1.000 OMR = $155.2 DOP

Mid-market exchange rate at 11:50
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OMR إلى DOP مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11293.2761.511.6510.94721.585
1 GBP1.18111.313110.1571.7831.951.11925.491
1 USD0.8990.762183.91.3581.4850.85219.415
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.231

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال عماني إلى بيزو دومنيكاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار OMR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل OMR الحالي إلى DOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال العماني / البيزو الدومينيكي
1 OMR١٥٥٫١٥٩٠٠ DOP
5 OMR٧٧٥٫٧٩٥٠٠ DOP
10 OMR١٬٥٥١٫٥٩٠٠٠ DOP
20 OMR٣٬١٠٣٫١٨٠٠٠ DOP
50 OMR٧٬٧٥٧٫٩٥٠٠٠ DOP
100 OMR١٥٬٥١٥٫٩٠٠٠٠ DOP
250 OMR٣٨٬٧٨٩٫٧٥٠٠٠ DOP
500 OMR٧٧٬٥٧٩٫٥٠٠٠٠ DOP
1000 OMR١٥٥٬١٥٩٫٠٠٠٠٠ DOP
2000 OMR٣١٠٬٣١٨٫٠٠٠٠٠ DOP
5000 OMR٧٧٥٬٧٩٥٫٠٠٠٠٠ DOP
10000 OMR١٬٥٥١٬٥٩٠٫٠٠٠٠٠ DOP
معدلات التحويل البيزو الدومينيكي / الريال العماني
1 DOP٠٫٠٠٦٤٥ OMR
5 DOP٠٫٠٣٢٢٣ OMR
10 DOP٠٫٠٦٤٤٥ OMR
20 DOP٠٫١٢٨٩٠ OMR
50 DOP٠٫٣٢٢٢٥ OMR
100 DOP٠٫٦٤٤٥٠ OMR
250 DOP١٫٦١١٢٥ OMR
500 DOP٣٫٢٢٢٥١ OMR
1000 DOP٦٫٤٤٥٠١ OMR
2000 DOP١٢٫٨٩٠٠٢ OMR
5000 DOP٣٢٫٢٢٥٠٥ OMR
10000 DOP٦٤٫٤٥٠١٠ OMR