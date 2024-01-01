Dominik pesosundan Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile DOP → OMR çevirin

1.000 dop
6,506 omr

1,000 DOP = 0,006506 OMR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Dominik pesosundan Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak DOP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut DOP → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Dominik pesosu için en iyi döviz çiftleri

DOP → USD

DOP → EUR

DOP → GBP

DOP → INR

DOP → JPY

DOP → RUB

DOP → AUD

DOP → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Dominik Pesosu / Umman Riyali
1 DOP0,00651 OMR
5 DOP0,03253 OMR
10 DOP0,06506 OMR
20 DOP0,13012 OMR
50 DOP0,32530 OMR
100 DOP0,65060 OMR
250 DOP1,62649 OMR
500 DOP3,25298 OMR
1000 DOP6,50596 OMR
2000 DOP13,01192 OMR
5000 DOP32,52980 OMR
10000 DOP65,05960 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Dominik Pesosu
1 OMR153,70500 DOP
5 OMR768,52500 DOP
10 OMR1.537,05000 DOP
20 OMR3.074,10000 DOP
50 OMR7.685,25000 DOP
100 OMR15.370,50000 DOP
250 OMR38.426,25000 DOP
500 OMR76.852,50000 DOP
1000 OMR153.705,00000 DOP
2000 OMR307.410,00000 DOP
5000 OMR768.525,00000 DOP
10000 OMR1.537.050,00000 DOP