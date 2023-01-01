100 Yemen riyalinden Dominik pesosuna
Reel döviz kuru ile OMR → DOP çevirin
OMR → DOP çevrim grafiği
1 OMR = 147,66000 DOP
Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?
Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Yemen riyalinden Dominik pesosuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → DOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Umman Riyali / Dominik Pesosu
|1 OMR
|147.66000 DOP
|5 OMR
|738.30000 DOP
|10 OMR
|1476.60000 DOP
|20 OMR
|2953.20000 DOP
|50 OMR
|7383.00000 DOP
|100 OMR
|14766.00000 DOP
|250 OMR
|36915.00000 DOP
|500 OMR
|73830.00000 DOP
|1000 OMR
|147660.00000 DOP
|2000 OMR
|295320.00000 DOP
|5000 OMR
|738300.00000 DOP
|10000 OMR
|1476600.00000 DOP