دولار ترينيداد وتوباغو (TTD)
اسم العملة
دولار ترينيداد وتوباغو
رمز العملة
TT$
سعر الصرف TTD
|USD
|CAD
|INR
|GBP
|ZAR
|AUD
|EUR
|SGD
|من TTD
|0.14758
|0.19889
|12.23770
|0.11977
|2.78562
|0.22949
|0.13867
|0.20173
|إلى TTD
|6.77620
|5.02779
|0.08171
|8.34929
|0.35899
|4.35744
|7.21123
|4.95717
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.