دولار ترينيداد وتوباغو إلى يوان صيني

تحويل TTD إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

1,000 ttd
1,055.86 cny

TT$1.000 TTD = ¥1.056 CNY

Mid-market exchange rate at 02:03
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TTD إلى CNY مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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CNY

أعلى العملات

 USDCADINRGBPZARAUDEURSGD
1 USD11.34583.9380.75517.7281.470.8951.303
1 CAD0.744162.410.56113.1811.0930.6650.969
1 INR0.0120.01610.0090.2110.0180.0110.016
1 GBP1.3251.782111.223123.4911.9481.1861.726

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / Chinese Yuan RMB
1 TTD١٫٠٥٥٨٦ CNY
5 TTD٥٫٢٧٩٣٠ CNY
10 TTD١٠٫٥٥٨٦٠ CNY
20 TTD٢١٫١١٧٢٠ CNY
50 TTD٥٢٫٧٩٣٠٠ CNY
100 TTD١٠٥٫٥٨٦٠٠ CNY
250 TTD٢٦٣٫٩٦٥٠٠ CNY
500 TTD٥٢٧٫٩٣٠٠٠ CNY
1000 TTD١٬٠٥٥٫٨٦٠٠٠ CNY
2000 TTD٢٬١١١٫٧٢٠٠٠ CNY
5000 TTD٥٬٢٧٩٫٣٠٠٠٠ CNY
10000 TTD١٠٬٥٥٨٫٦٠٠٠٠ CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / دولار ترينيداد وتوباغو
1 CNY٠٫٩٤٧١٠ TTD
5 CNY٤٫٧٣٥٤٩ TTD
10 CNY٩٫٤٧٠٩٧ TTD
20 CNY١٨٫٩٤١٩٤ TTD
50 CNY٤٧٫٣٥٤٨٥ TTD
100 CNY٩٤٫٧٠٩٧٠ TTD
250 CNY٢٣٦٫٧٧٤٢٥ TTD
500 CNY٤٧٣٫٥٤٨٥٠ TTD
1000 CNY٩٤٧٫٠٩٧٠٠ TTD
2000 CNY١٬٨٩٤٫١٩٤٠٠ TTD
5000 CNY٤٬٧٣٥٫٤٨٥٠٠ TTD
10000 CNY٩٬٤٧٠٫٩٧٠٠٠ TTD