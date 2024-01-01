Доллар Тринидада и Тобаго (TTD)
Название валюты
Доллар Тринидада и Тобаго
Символ валюты
TT$
Обменный курс для TTD
|USD
|CAD
|INR
|GBP
|ZAR
|AUD
|EUR
|SGD
|Из TTD
|0.14773
|0.20214
|12.35440
|0.11380
|2.68582
|0.21937
|0.13529
|0.19819
|В TTD
|6.76900
|4.94701
|0.08094
|8.78718
|0.37233
|4.55858
|7.39141
|5.04566
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