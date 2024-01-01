Доллар Тринидада и Тобаго (TTD)

Название валюты

Доллар Тринидада и Тобаго

TT$

Обменный курс для TTD

 USD CAD INR GBP ZAR AUD EUR SGD
Из TTD0.14773 0.20214 12.35440 0.11380 2.68582 0.21937 0.13529 0.19819
В TTD6.76900 4.94701 0.08094 8.78718 0.37233 4.55858 7.39141 5.04566

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