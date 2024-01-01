千里達及多巴哥元 (TTD)

貨幣名稱

千里達及多巴哥元

TT$

TTD 匯率

 USD CAD INR GBP ZAR AUD EUR SGD
從TTD0.14735 0.20143 12.29200 0.11800 2.77179 0.22558 0.13777 0.20073
至TTD6.78660 4.96441 0.08135 8.47477 0.36078 4.43301 7.25861 4.98190

留意不公平匯率。銀行和傳統供應商通常會收取額外費用，這些費用會在匯率中透過提價轉嫁給你。我們的智能技術讓我們的效率更高－這表示你會獲得更佳的匯率。每次如是。

比較匯率

千里達及多巴哥元兌各國貨幣匯率