دولار ترينيداد وتوباغو إلى الدولار الغياني

تحويل TTD إلى GYD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 ttd
30,947.20 gyd

TT$1.000 TTD = GY$30.95 GYD

Mid-market exchange rate at 01:13
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

TTD إلى GYD مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

GYD

أعلى العملات

 USDCADINRGBPZARAUDEURSGD
1 USD11.34583.9420.75517.7271.4710.8951.303
1 CAD0.744162.4220.56113.1831.0940.6650.969
1 INR0.0120.01610.0090.2110.0180.0110.016
1 GBP1.3251.782111.235123.4921.9491.1861.726

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى الدولار الغياني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GYD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى GYD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ترينيداد وتوباغو الدولار

TTD إلى USD

TTD إلى CAD

TTD إلى INR

TTD إلى GBP

TTD إلى ZAR

TTD إلى AUD

TTD إلى EUR

TTD إلى SGD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / دولار غياني
1 TTD٣٠٫٩٤٧٢٠ GYD
5 TTD١٥٤٫٧٣٦٠٠ GYD
10 TTD٣٠٩٫٤٧٢٠٠ GYD
20 TTD٦١٨٫٩٤٤٠٠ GYD
50 TTD١٬٥٤٧٫٣٦٠٠٠ GYD
100 TTD٣٬٠٩٤٫٧٢٠٠٠ GYD
250 TTD٧٬٧٣٦٫٨٠٠٠٠ GYD
500 TTD١٥٬٤٧٣٫٦٠٠٠٠ GYD
1000 TTD٣٠٬٩٤٧٫٢٠٠٠٠ GYD
2000 TTD٦١٬٨٩٤٫٤٠٠٠٠ GYD
5000 TTD١٥٤٬٧٣٦٫٠٠٠٠٠ GYD
10000 TTD٣٠٩٬٤٧٢٫٠٠٠٠٠ GYD
معدلات التحويل دولار غياني / دولار ترينيداد وتوباغو
1 GYD٠٫٠٣٢٣١ TTD
5 GYD٠٫١٦١٥٧ TTD
10 GYD٠٫٣٢٣١٣ TTD
20 GYD٠٫٦٤٦٢٦ TTD
50 GYD١٫٦١٥٦٥ TTD
100 GYD٣٫٢٣١٣١ TTD
250 GYD٨٫٠٧٨٢٨ TTD
500 GYD١٦٫١٥٦٥٥ TTD
1000 GYD٣٢٫٣١٣١٠ TTD
2000 GYD٦٤٫٦٢٦٢٠ TTD
5000 GYD١٦١٫٥٦٥٥٠ TTD
10000 GYD٣٢٣٫١٣١٠٠ TTD