ألف دولار ترينيداد وتوباغو إلى الدولار الغياني

تحويل TTD إلى GYD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 ttd
30,855 gyd

1.000 TTD = 30.86 GYD

Mid-market exchange rate at 16:42
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٢٩٠٫٣٩١١٫٤٧٤١٫٦٥٥٠٫٩٥٩١٨٫٣٧٣
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٧٨١٠٥٫٨٢١٫٧٢٦١٫٩٣٧١٫١٢٢٢١٫٥٠٩
1 USD٠٫٩١٦٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٩٨١٫٣٥١٫٥١٦٠٫٨٧٨١٦٫٨٣
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى الدولار الغياني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GYD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى GYD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / دولار غياني
1 TTD٣٠٫٨٥٥٠٠ GYD
5 TTD١٥٤٫٢٧٥٠٠ GYD
10 TTD٣٠٨٫٥٥٠٠٠ GYD
20 TTD٦١٧٫١٠٠٠٠ GYD
50 TTD١٬٥٤٢٫٧٥٠٠٠ GYD
100 TTD٣٬٠٨٥٫٥٠٠٠٠ GYD
250 TTD٧٬٧١٣٫٧٥٠٠٠ GYD
500 TTD١٥٬٤٢٧٫٥٠٠٠٠ GYD
1000 TTD٣٠٬٨٥٥٫٠٠٠٠٠ GYD
2000 TTD٦١٬٧١٠٫٠٠٠٠٠ GYD
5000 TTD١٥٤٬٢٧٥٫٠٠٠٠٠ GYD
10000 TTD٣٠٨٬٥٥٠٫٠٠٠٠٠ GYD
معدلات التحويل دولار غياني / دولار ترينيداد وتوباغو
1 GYD٠٫٠٣٢٤١ TTD
5 GYD٠٫١٦٢٠٥ TTD
10 GYD٠٫٣٢٤١٠ TTD
20 GYD٠٫٦٤٨١٩ TTD
50 GYD١٫٦٢٠٤٨ TTD
100 GYD٣٫٢٤٠٩٦ TTD
250 GYD٨٫١٠٢٤٠ TTD
500 GYD١٦٫٢٠٤٨٠ TTD
1000 GYD٣٢٫٤٠٩٦٠ TTD
2000 GYD٦٤٫٨١٩٢٠ TTD
5000 GYD١٦٢٫٠٤٨٠٠ TTD
10000 GYD٣٢٤٫٠٩٦٠٠ TTD