دولار ترينيداد وتوباغو إلى نيراس نيجيري

تحويل TTD إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

1,000 ttd
235,555 ngn

TT$1.000 TTD = ₦235.6 NGN

Mid-market exchange rate at 02:18
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TTD إلى NGN مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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NGN

أعلى العملات

 USDCADINRGBPZARAUDEURSGD
1 USD11.34483.940.75517.7221.470.8951.303
1 CAD0.744162.4390.56113.1831.0930.6660.969
1 INR0.0120.01610.0090.2110.0180.0110.016
1 GBP1.3251.782111.25123.4881.9481.1861.727

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ترينيداد وتوباغو الدولار

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / النيرة النيجيرية
1 TTD٢٣٥٫٥٥٥٠٠ NGN
5 TTD١٬١٧٧٫٧٧٥٠٠ NGN
10 TTD٢٬٣٥٥٫٥٥٠٠٠ NGN
20 TTD٤٬٧١١٫١٠٠٠٠ NGN
50 TTD١١٬٧٧٧٫٧٥٠٠٠ NGN
100 TTD٢٣٬٥٥٥٫٥٠٠٠٠ NGN
250 TTD٥٨٬٨٨٨٫٧٥٠٠٠ NGN
500 TTD١١٧٬٧٧٧٫٥٠٠٠٠ NGN
1000 TTD٢٣٥٬٥٥٥٫٠٠٠٠٠ NGN
2000 TTD٤٧١٬١١٠٫٠٠٠٠٠ NGN
5000 TTD١٬١٧٧٬٧٧٥٫٠٠٠٠٠ NGN
10000 TTD٢٬٣٥٥٬٥٥٠٫٠٠٠٠٠ NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / دولار ترينيداد وتوباغو
1 NGN٠٫٠٠٤٢٥ TTD
5 NGN٠٫٠٢١٢٣ TTD
10 NGN٠٫٠٤٢٤٥ TTD
20 NGN٠٫٠٨٤٩١ TTD
50 NGN٠٫٢١٢٢٦ TTD
100 NGN٠٫٤٢٤٥٣ TTD
250 NGN١٫٠٦١٣٢ TTD
500 NGN٢٫١٢٢٦٥ TTD
1000 NGN٤٫٢٤٥٣٠ TTD
2000 NGN٨٫٤٩٠٦٠ TTD
5000 NGN٢١٫٢٢٦٥٠ TTD
10000 NGN٤٢٫٤٥٣٠٠ TTD