دولار ترينيداد وتوباغو إلى ليو روماني

تحويل TTD إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

1,000 ttd
659.78 ron

TT$1.000 TTD = L0.6598 RON

Mid-market exchange rate at 02:21
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TTD إلى RON مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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RON

أعلى العملات

 USDCADINRGBPZARAUDEURSGD
1 USD11.34483.9370.75517.7221.470.8951.303
1 CAD0.744162.4320.56113.1821.0930.6650.969
1 INR0.0120.01610.0090.2110.0180.0110.016
1 GBP1.3251.782111.245123.4881.9481.1861.727

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / Romanian Leu
1 TTD٠٫٦٥٩٧٨ RON
5 TTD٣٫٢٩٨٨٩ RON
10 TTD٦٫٥٩٧٧٨ RON
20 TTD١٣٫١٩٥٥٦ RON
50 TTD٣٢٫٩٨٨٩٠ RON
100 TTD٦٥٫٩٧٧٨٠ RON
250 TTD١٦٤٫٩٤٤٥٠ RON
500 TTD٣٢٩٫٨٨٩٠٠ RON
1000 TTD٦٥٩٫٧٧٨٠٠ RON
2000 TTD١٬٣١٩٫٥٥٦٠٠ RON
5000 TTD٣٬٢٩٨٫٨٩٠٠٠ RON
10000 TTD٦٬٥٩٧٫٧٨٠٠٠ RON
معدلات التحويل Romanian Leu / دولار ترينيداد وتوباغو
1 RON١٫٥١٥٦٦ TTD
5 RON٧٫٥٧٨٣٠ TTD
10 RON١٥٫١٥٦٦٠ TTD
20 RON٣٠٫٣١٣٢٠ TTD
50 RON٧٥٫٧٨٣٠٠ TTD
100 RON١٥١٫٥٦٦٠٠ TTD
250 RON٣٧٨٫٩١٥٠٠ TTD
500 RON٧٥٧٫٨٣٠٠٠ TTD
1000 RON١٬٥١٥٫٦٦٠٠٠ TTD
2000 RON٣٬٠٣١٫٣٢٠٠٠ TTD
5000 RON٧٬٥٧٨٫٣٠٠٠٠ TTD
10000 RON١٥٬١٥٦٫٦٠٠٠٠ TTD