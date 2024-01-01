10 دولار ترينيداد وتوباغو إلى ليو روماني

تحويل TTD إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

10 ttd
6.71 ron

1.000 TTD = 0.6712 RON

Mid-market exchange rate at 18:02
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDCADINRGBPZARAUDEURSGD
1 USD1١٫٣٥٨٢٫٨٠١٠٫٧٨٢١٨٫٦٧١٫٥١٦٠٫٩١٦١٫٣٣٣
1 CAD٠٫٧٤١1٦١٫٣٢٣٠٫٥٧٩١٣٫٨٢٧١٫١٢٣٠٫٦٧٨٠٫٩٨٧
1 INR٠٫٠١٢٠٫٠١٦1٠٫٠٠٩٠٫٢٢٥٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٠١٦
1 GBP١٫٢٧٨١٫٧٢٦١٠٥٫٨٤٥1٢٣٫٨٦٦١٫٩٣٨١٫١٧١١٫٧٠٤

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار ترينيداد وتوباغو

TTD إلى USD

TTD إلى CAD

TTD إلى INR

TTD إلى GBP

TTD إلى ZAR

TTD إلى AUD

TTD إلى EUR

TTD إلى SGD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / Romanian Leu
1 TTD٠٫٦٧١٢٤ RON
5 TTD٣٫٣٥٦١٩ RON
10 TTD٦٫٧١٢٣٨ RON
20 TTD١٣٫٤٢٤٧٦ RON
50 TTD٣٣٫٥٦١٩٠ RON
100 TTD٦٧٫١٢٣٨٠ RON
250 TTD١٦٧٫٨٠٩٥٠ RON
500 TTD٣٣٥٫٦١٩٠٠ RON
1000 TTD٦٧١٫٢٣٨٠٠ RON
2000 TTD١٬٣٤٢٫٤٧٦٠٠ RON
5000 TTD٣٬٣٥٦٫١٩٠٠٠ RON
10000 TTD٦٬٧١٢٫٣٨٠٠٠ RON
معدلات التحويل Romanian Leu / دولار ترينيداد وتوباغو
1 RON١٫٤٨٩٧٩ TTD
5 RON٧٫٤٤٨٩٥ TTD
10 RON١٤٫٨٩٧٩٠ TTD
20 RON٢٩٫٧٩٥٨٠ TTD
50 RON٧٤٫٤٨٩٥٠ TTD
100 RON١٤٨٫٩٧٩٠٠ TTD
250 RON٣٧٢٫٤٤٧٥٠ TTD
500 RON٧٤٤٫٨٩٥٠٠ TTD
1000 RON١٬٤٨٩٫٧٩٠٠٠ TTD
2000 RON٢٬٩٧٩٫٥٨٠٠٠ TTD
5000 RON٧٬٤٤٨٫٩٥٠٠٠ TTD
10000 RON١٤٬٨٩٧٫٩٠٠٠٠ TTD