دولار ترينيداد وتوباغو إلى دولار جزر كايمان

تحويل TTD إلى KYD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 ttd
121.48 kyd

TT$1.000 TTD = $0.1215 KYD

Mid-market exchange rate at 01:59
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TTD إلى KYD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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KYD

أعلى العملات

 USDCADINRGBPZARAUDEURSGD
1 USD11.34483.940.75417.7221.470.8951.303
1 CAD0.744162.4350.56113.1811.0930.6650.969
1 INR0.0120.01610.0090.2110.0180.0110.016
1 GBP1.3251.782111.258123.4891.9481.1861.727

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى دولار جزر كايمان

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KYD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى KYD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / دولار جزر كايمان
1 TTD٠٫١٢١٤٨ KYD
5 TTD٠٫٦٠٧٣٩ KYD
10 TTD١٫٢١٤٧٨ KYD
20 TTD٢٫٤٢٩٥٦ KYD
50 TTD٦٫٠٧٣٩٠ KYD
100 TTD١٢٫١٤٧٨٠ KYD
250 TTD٣٠٫٣٦٩٥٠ KYD
500 TTD٦٠٫٧٣٩٠٠ KYD
1000 TTD١٢١٫٤٧٨٠٠ KYD
2000 TTD٢٤٢٫٩٥٦٠٠ KYD
5000 TTD٦٠٧٫٣٩٠٠٠ KYD
10000 TTD١٬٢١٤٫٧٨٠٠٠ KYD
معدلات التحويل دولار جزر كايمان / دولار ترينيداد وتوباغو
1 KYD٨٫٢٣١٩٥ TTD
5 KYD٤١٫١٥٩٧٥ TTD
10 KYD٨٢٫٣١٩٥٠ TTD
20 KYD١٦٤٫٦٣٩٠٠ TTD
50 KYD٤١١٫٥٩٧٥٠ TTD
100 KYD٨٢٣٫١٩٥٠٠ TTD
250 KYD٢٬٠٥٧٫٩٨٧٥٠ TTD
500 KYD٤٬١١٥٫٩٧٥٠٠ TTD
1000 KYD٨٬٢٣١٫٩٥٠٠٠ TTD
2000 KYD١٦٬٤٦٣٫٩٠٠٠٠ TTD
5000 KYD٤١٬١٥٩٫٧٥٠٠٠ TTD
10000 KYD٨٢٬٣١٩٫٥٠٠٠٠ TTD