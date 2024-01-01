دولار ترينيداد وتوباغو إلى فرنك قمري

تحويل TTD إلى KMF بسعر الصرف الحقيقي

1,000 ttd
65,203 kmf

TT$1.000 TTD = CF65.20 KMF

Mid-market exchange rate at 02:14
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TTD إلى KMF مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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KMF

أعلى العملات

 USDCADINRGBPZARAUDEURSGD
1 USD11.34483.940.75417.7221.470.8951.303
1 CAD0.744162.4350.56113.1811.0930.6650.969
1 INR0.0120.01610.0090.2110.0180.0110.016
1 GBP1.3251.782111.258123.4891.9481.1861.727

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى فرنك قمري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KMF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى KMF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / فرنك جزر القمر
1 TTD٦٥٫٢٠٣٠٠ KMF
5 TTD٣٢٦٫٠١٥٠٠ KMF
10 TTD٦٥٢٫٠٣٠٠٠ KMF
20 TTD١٬٣٠٤٫٠٦٠٠٠ KMF
50 TTD٣٬٢٦٠٫١٥٠٠٠ KMF
100 TTD٦٬٥٢٠٫٣٠٠٠٠ KMF
250 TTD١٦٬٣٠٠٫٧٥٠٠٠ KMF
500 TTD٣٢٬٦٠١٫٥٠٠٠٠ KMF
1000 TTD٦٥٬٢٠٣٫٠٠٠٠٠ KMF
2000 TTD١٣٠٬٤٠٦٫٠٠٠٠٠ KMF
5000 TTD٣٢٦٬٠١٥٫٠٠٠٠٠ KMF
10000 TTD٦٥٢٬٠٣٠٫٠٠٠٠٠ KMF
معدلات التحويل فرنك جزر القمر / دولار ترينيداد وتوباغو
1 KMF٠٫٠١٥٣٤ TTD
5 KMF٠٫٠٧٦٦٨ TTD
10 KMF٠٫١٥٣٣٧ TTD
20 KMF٠٫٣٠٦٧٣ TTD
50 KMF٠٫٧٦٦٨٤ TTD
100 KMF١٫٥٣٣٦٧ TTD
250 KMF٣٫٨٣٤١٨ TTD
500 KMF٧٫٦٦٨٣٥ TTD
1000 KMF١٥٫٣٣٦٧٠ TTD
2000 KMF٣٠٫٦٧٣٤٠ TTD
5000 KMF٧٦٫٦٨٣٥٠ TTD
10000 KMF١٥٣٫٣٦٧٠٠ TTD