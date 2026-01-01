20 فرنك قمري إلى دولار ترينيداد وتوباغو
حوّل KMF إلى TTD بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.
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وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
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أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
المخطط من KMF إلى TTD،
يستخدم مخططنا التفاعلي من KMF إلى TTD متوسط سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.
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أسعار الصرف من KMF إلى TTD اليوم
|KMF
|TTD
|1 KMF
|0.02 TTD
|5 KMF
|0.08 TTD
|10 KMF
|0.16 TTD
|20 KMF
|0.32 TTD
|50 KMF
|0.80 TTD
|100 KMF
|1.59 TTD
|250 KMF
|3.98 TTD
|500 KMF
|7.96 TTD
|1000 KMF
|15.91 TTD
|2000 KMF
|31.82 TTD
|5000 KMF
|79.56 TTD
|10000 KMF
|159.12 TTD
|TTD
|KMF
|1 TTD
|63 KMF
|5 TTD
|314 KMF
|10 TTD
|628 KMF
|20 TTD
|1,257 KMF
|50 TTD
|3,142 KMF
|100 TTD
|6,285 KMF
|250 TTD
|15,712 KMF
|500 TTD
|31,423 KMF
|1000 TTD
|62,847 KMF
|2000 TTD
|125,694 KMF
|5000 TTD
|314,234 KMF
|10000 TTD
|628,468 KMF