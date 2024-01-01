5 دولار ترينيداد وتوباغو إلى فرنك قمري

تحويل TTD إلى KMF بسعر الصرف الحقيقي

5 ttd
333 kmf

1.000 TTD = 66.52 KMF

Mid-market exchange rate at 17:08
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩١٩٠٫٣٦٦١٫٤٧٤١٫٦٥٦٠٫٩٥٩١٨٫٣٧٧
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٧١٠٥٫٧٥٩١٫٧٢٦١٫٩٣٨١٫١٢٢٢١٫٥٠٧
1 USD٠٫٩١٦٠٫٧٨٣1٨٢٫٨٠٢١٫٣٥١١٫٥١٧٠٫٨٧٩١٦٫٨٣٩
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى فرنك قمري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KMF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى KMF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار ترينيداد وتوباغو

TTD إلى USD

TTD إلى CAD

TTD إلى INR

TTD إلى GBP

TTD إلى ZAR

TTD إلى AUD

TTD إلى EUR

TTD إلى SGD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / فرنك جزر القمر
1 TTD٦٦٫٥١٩٣٠ KMF
5 TTD٣٣٢٫٥٩٦٥٠ KMF
10 TTD٦٦٥٫١٩٣٠٠ KMF
20 TTD١٬٣٣٠٫٣٨٦٠٠ KMF
50 TTD٣٬٣٢٥٫٩٦٥٠٠ KMF
100 TTD٦٬٦٥١٫٩٣٠٠٠ KMF
250 TTD١٦٬٦٢٩٫٨٢٥٠٠ KMF
500 TTD٣٣٬٢٥٩٫٦٥٠٠٠ KMF
1000 TTD٦٦٬٥١٩٫٣٠٠٠٠ KMF
2000 TTD١٣٣٬٠٣٨٫٦٠٠٠٠ KMF
5000 TTD٣٣٢٬٥٩٦٫٥٠٠٠٠ KMF
10000 TTD٦٦٥٬١٩٣٫٠٠٠٠٠ KMF
معدلات التحويل فرنك جزر القمر / دولار ترينيداد وتوباغو
1 KMF٠٫٠١٥٠٣ TTD
5 KMF٠٫٠٧٥١٧ TTD
10 KMF٠٫١٥٠٣٣ TTD
20 KMF٠٫٣٠٠٦٦ TTD
50 KMF٠٫٧٥١٦٦ TTD
100 KMF١٫٥٠٣٣٢ TTD
250 KMF٣٫٧٥٨٣٠ TTD
500 KMF٧٫٥١٦٦٠ TTD
1000 KMF١٥٫٠٣٣٢٠ TTD
2000 KMF٣٠٫٠٦٦٤٠ TTD
5000 KMF٧٥٫١٦٦٠٠ TTD
10000 KMF١٥٠٫٣٣٢٠٠ TTD