1 دولار ترينيداد وتوباغو إلى فرنك قمري

تحويل TTD إلى KMF بسعر الصرف الحقيقي

1 ttd
67 kmf

1.000 TTD = 66.51 KMF

Mid-market exchange rate at 17:07
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٢٩٠٫٣٧٩١٫٤٧٤١٫٦٥٥٠٫٩٥٩١٨٫٣٧٨
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٨١٠٥٫٧٨٥١٫٧٢٦١٫٩٣٨١٫١٢٢٢١٫٥١
1 USD٠٫٩١٦٠٫٧٨٣1٨٢٫٨٠٣١٫٣٥١١٫٥١٧٠٫٨٧٨١٦٫٨٣٧
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى فرنك قمري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KMF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى KMF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / فرنك جزر القمر
1 TTD٦٦٫٥٠٩٧٠ KMF
5 TTD٣٣٢٫٥٤٨٥٠ KMF
10 TTD٦٦٥٫٠٩٧٠٠ KMF
20 TTD١٬٣٣٠٫١٩٤٠٠ KMF
50 TTD٣٬٣٢٥٫٤٨٥٠٠ KMF
100 TTD٦٬٦٥٠٫٩٧٠٠٠ KMF
250 TTD١٦٬٦٢٧٫٤٢٥٠٠ KMF
500 TTD٣٣٬٢٥٤٫٨٥٠٠٠ KMF
1000 TTD٦٦٬٥٠٩٫٧٠٠٠٠ KMF
2000 TTD١٣٣٬٠١٩٫٤٠٠٠٠ KMF
5000 TTD٣٣٢٬٥٤٨٫٥٠٠٠٠ KMF
10000 TTD٦٦٥٬٠٩٧٫٠٠٠٠٠ KMF
معدلات التحويل فرنك جزر القمر / دولار ترينيداد وتوباغو
1 KMF٠٫٠١٥٠٤ TTD
5 KMF٠٫٠٧٥١٨ TTD
10 KMF٠٫١٥٠٣٥ TTD
20 KMF٠٫٣٠٠٧١ TTD
50 KMF٠٫٧٥١٧٧ TTD
100 KMF١٫٥٠٣٥٤ TTD
250 KMF٣٫٧٥٨٨٥ TTD
500 KMF٧٫٥١٧٧٠ TTD
1000 KMF١٥٫٠٣٥٤٠ TTD
2000 KMF٣٠٫٠٧٠٨٠ TTD
5000 KMF٧٥٫١٧٧٠٠ TTD
10000 KMF١٥٠٫٣٥٤٠٠ TTD