دولار ترينيداد وتوباغو إلى سيدي غاني

تحويل TTD إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

1,000 ttd
2,309.59 ghs

TT$1.000 TTD = GH¢2.310 GHS

Mid-market exchange rate at 02:08
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TTD إلى GHS مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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GHS

أعلى العملات

 USDCADINRGBPZARAUDEURSGD
1 USD11.34583.9410.75517.7271.4710.8951.303
1 CAD0.744162.4210.56113.1831.0940.6650.969
1 INR0.0120.01610.0090.2110.0180.0110.016
1 GBP1.3251.782111.226123.491.9491.1861.726

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / Ghanaian Cedi
1 TTD٢٫٣٠٩٥٩ GHS
5 TTD١١٫٥٤٧٩٥ GHS
10 TTD٢٣٫٠٩٥٩٠ GHS
20 TTD٤٦٫١٩١٨٠ GHS
50 TTD١١٥٫٤٧٩٥٠ GHS
100 TTD٢٣٠٫٩٥٩٠٠ GHS
250 TTD٥٧٧٫٣٩٧٥٠ GHS
500 TTD١٬١٥٤٫٧٩٥٠٠ GHS
1000 TTD٢٬٣٠٩٫٥٩٠٠٠ GHS
2000 TTD٤٬٦١٩٫١٨٠٠٠ GHS
5000 TTD١١٬٥٤٧٫٩٥٠٠٠ GHS
10000 TTD٢٣٬٠٩٥٫٩٠٠٠٠ GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / دولار ترينيداد وتوباغو
1 GHS٠٫٤٣٢٩٨ TTD
5 GHS٢٫١٦٤٨٩ TTD
10 GHS٤٫٣٢٩٧٧ TTD
20 GHS٨٫٦٥٩٥٤ TTD
50 GHS٢١٫٦٤٨٨٥ TTD
100 GHS٤٣٫٢٩٧٧٠ TTD
250 GHS١٠٨٫٢٤٤٢٥ TTD
500 GHS٢١٦٫٤٨٨٥٠ TTD
1000 GHS٤٣٢٫٩٧٧٠٠ TTD
2000 GHS٨٦٥٫٩٥٤٠٠ TTD
5000 GHS٢٬١٦٤٫٨٨٥٠٠ TTD
10000 GHS٤٬٣٢٩٫٧٧٠٠٠ TTD