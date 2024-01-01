دولار ترينيداد وتوباغو إلى كونا كرواتية

تحويل TTD إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

1,000 ttd
1,040.06 hrk

TT$1.000 TTD = kn1.040 HRK

Mid-market exchange rate at 01:13
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On 1 January 2023 Croatia adopted the euro, replacing Croatian kuna (HRK) as its currency.
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TTD إلى HRK مخطط التحويل

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HRK

أعلى العملات

 USDCADINRGBPZARAUDEURSGD
1 USD11.34583.9420.75517.7271.4710.8951.303
1 CAD0.744162.4220.56113.1831.0940.6650.969
1 INR0.0120.01610.0090.2110.0180.0110.016
1 GBP1.3251.782111.235123.4921.9491.1861.726

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / Croatian Kuna
1 TTD١٫٠٤٠٠٦ HRK
5 TTD٥٫٢٠٠٣٠ HRK
10 TTD١٠٫٤٠٠٦٠ HRK
20 TTD٢٠٫٨٠١٢٠ HRK
50 TTD٥٢٫٠٠٣٠٠ HRK
100 TTD١٠٤٫٠٠٦٠٠ HRK
250 TTD٢٦٠٫٠١٥٠٠ HRK
500 TTD٥٢٠٫٠٣٠٠٠ HRK
1000 TTD١٬٠٤٠٫٠٦٠٠٠ HRK
2000 TTD٢٬٠٨٠٫١٢٠٠٠ HRK
5000 TTD٥٬٢٠٠٫٣٠٠٠٠ HRK
10000 TTD١٠٬٤٠٠٫٦٠٠٠٠ HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / دولار ترينيداد وتوباغو
1 HRK٠٫٩٦١٤٨ TTD
5 HRK٤٫٨٠٧٤١ TTD
10 HRK٩٫٦١٤٨٢ TTD
20 HRK١٩٫٢٢٩٦٤ TTD
50 HRK٤٨٫٠٧٤١٠ TTD
100 HRK٩٦٫١٤٨٢٠ TTD
250 HRK٢٤٠٫٣٧٠٥٠ TTD
500 HRK٤٨٠٫٧٤١٠٠ TTD
1000 HRK٩٦١٫٤٨٢٠٠ TTD
2000 HRK١٬٩٢٢٫٩٦٤٠٠ TTD
5000 HRK٤٬٨٠٧٫٤١٠٠٠ TTD
10000 HRK٩٬٦١٤٫٨٢٠٠٠ TTD