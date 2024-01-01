2,000 دولار ترينيداد وتوباغو إلى كونا كرواتية

تحويل TTD إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

2,000 ttd
2,071.94 hrk

1.000 TTD = 1.036 HRK

Mid-market exchange rate at 16:48
تتبع سعر الصرف
On 1 January 2023 Croatia adopted the euro, replacing Croatian kuna (HRK) as its currency.
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٢٩٠٫٣٧٧١٫٤٧٤١٫٦٥٥٠٫٩٥٨١٨٫٣٦٨
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٧٨١٠٥٫٨٢٦١٫٧٢٦١٫٩٣٧١٫١٢٢٢١٫٥٠٨
1 USD٠٫٩١٦٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٩٧١٫٣٥١٫٥١٦٠٫٨٧٨١٦٫٨٢٧
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / Croatian Kuna
1 TTD١٫٠٣٥٩٧ HRK
5 TTD٥٫١٧٩٨٥ HRK
10 TTD١٠٫٣٥٩٧٠ HRK
20 TTD٢٠٫٧١٩٤٠ HRK
50 TTD٥١٫٧٩٨٥٠ HRK
100 TTD١٠٣٫٥٩٧٠٠ HRK
250 TTD٢٥٨٫٩٩٢٥٠ HRK
500 TTD٥١٧٫٩٨٥٠٠ HRK
1000 TTD١٬٠٣٥٫٩٧٠٠٠ HRK
2000 TTD٢٬٠٧١٫٩٤٠٠٠ HRK
5000 TTD٥٬١٧٩٫٨٥٠٠٠ HRK
10000 TTD١٠٬٣٥٩٫٧٠٠٠٠ HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / دولار ترينيداد وتوباغو
1 HRK٠٫٩٦٥٢٨ TTD
5 HRK٤٫٨٢٦٣٩ TTD
10 HRK٩٫٦٥٢٧٨ TTD
20 HRK١٩٫٣٠٥٥٦ TTD
50 HRK٤٨٫٢٦٣٩٠ TTD
100 HRK٩٦٫٥٢٧٨٠ TTD
250 HRK٢٤١٫٣١٩٥٠ TTD
500 HRK٤٨٢٫٦٣٩٠٠ TTD
1000 HRK٩٦٥٫٢٧٨٠٠ TTD
2000 HRK١٬٩٣٠٫٥٥٦٠٠ TTD
5000 HRK٤٬٨٢٦٫٣٩٠٠٠ TTD
10000 HRK٩٬٦٥٢٫٧٨٠٠٠ TTD