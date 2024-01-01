دولار ترينيداد وتوباغو إلى بير إثيوبي

تحويل TTD إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

1,000 ttd
16,434 etb

TT$1.000 TTD = Br16.43 ETB

Mid-market exchange rate at 01:44
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

TTD إلى ETB مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

ETB

أعلى العملات

 USDCADINRGBPZARAUDEURSGD
1 USD11.34583.9410.75517.7291.4710.8951.303
1 CAD0.744162.4120.56113.1821.0940.6650.969
1 INR0.0120.01610.0090.2110.0180.0110.016
1 GBP1.3251.782111.226123.4911.9491.1861.726

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ترينيداد وتوباغو الدولار

TTD إلى USD

TTD إلى CAD

TTD إلى INR

TTD إلى GBP

TTD إلى ZAR

TTD إلى AUD

TTD إلى EUR

TTD إلى SGD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / البر الإثيوبي
1 TTD١٦٫٤٣٤٠٠ ETB
5 TTD٨٢٫١٧٠٠٠ ETB
10 TTD١٦٤٫٣٤٠٠٠ ETB
20 TTD٣٢٨٫٦٨٠٠٠ ETB
50 TTD٨٢١٫٧٠٠٠٠ ETB
100 TTD١٬٦٤٣٫٤٠٠٠٠ ETB
250 TTD٤٬١٠٨٫٥٠٠٠٠ ETB
500 TTD٨٬٢١٧٫٠٠٠٠٠ ETB
1000 TTD١٦٬٤٣٤٫٠٠٠٠٠ ETB
2000 TTD٣٢٬٨٦٨٫٠٠٠٠٠ ETB
5000 TTD٨٢٬١٧٠٫٠٠٠٠٠ ETB
10000 TTD١٦٤٬٣٤٠٫٠٠٠٠٠ ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / دولار ترينيداد وتوباغو
1 ETB٠٫٠٦٠٨٥ TTD
5 ETB٠٫٣٠٤٢٥ TTD
10 ETB٠٫٦٠٨٤٩ TTD
20 ETB١٫٢١٦٩٩ TTD
50 ETB٣٫٠٤٢٤٧ TTD
100 ETB٦٫٠٨٤٩٣ TTD
250 ETB١٥٫٢١٢٣٣ TTD
500 ETB٣٠٫٤٢٤٦٥ TTD
1000 ETB٦٠٫٨٤٩٣٠ TTD
2000 ETB١٢١٫٦٩٨٦٠ TTD
5000 ETB٣٠٤٫٢٤٦٥٠ TTD
10000 ETB٦٠٨٫٤٩٣٠٠ TTD