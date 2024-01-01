5 دولار ترينيداد وتوباغو إلى بير إثيوبي

تحويل TTD إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

5 ttd
41.90 etb

1.000 TTD = 8.380 ETB

Mid-market exchange rate at 16:26
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أعلى العملات

 USDCADINRGBPZARAUDEURSGD
1 USD1١٫٣٥٨٢٫٨٠٣٠٫٧٨٢١٨٫٦٦٨١٫٥١٦٠٫٩١٦١٫٣٣٣
1 CAD٠٫٧٤١1٦١٫٣٤٢٠٫٥٨١٣٫٨٣١٫١٢٣٠٫٦٧٩٠٫٩٨٧
1 INR٠٫٠١٢٠٫٠١٦1٠٫٠٠٩٠٫٢٢٥٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٠١٦
1 GBP١٫٢٧٨١٫٧٢٥١٠٥٫٨٣٥1٢٣٫٨٦١٫٩٣٧١٫١٧١١٫٧٠٤

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار ترينيداد وتوباغو

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / البر الإثيوبي
1 TTD٨٫٣٧٩٥٤ ETB
5 TTD٤١٫٨٩٧٧٠ ETB
10 TTD٨٣٫٧٩٥٤٠ ETB
20 TTD١٦٧٫٥٩٠٨٠ ETB
50 TTD٤١٨٫٩٧٧٠٠ ETB
100 TTD٨٣٧٫٩٥٤٠٠ ETB
250 TTD٢٬٠٩٤٫٨٨٥٠٠ ETB
500 TTD٤٬١٨٩٫٧٧٠٠٠ ETB
1000 TTD٨٬٣٧٩٫٥٤٠٠٠ ETB
2000 TTD١٦٬٧٥٩٫٠٨٠٠٠ ETB
5000 TTD٤١٬٨٩٧٫٧٠٠٠٠ ETB
10000 TTD٨٣٬٧٩٥٫٤٠٠٠٠ ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / دولار ترينيداد وتوباغو
1 ETB٠٫١١٩٣٤ TTD
5 ETB٠٫٥٩٦٦٩ TTD
10 ETB١٫١٩٣٣٨ TTD
20 ETB٢٫٣٨٦٧٦ TTD
50 ETB٥٫٩٦٦٩٠ TTD
100 ETB١١٫٩٣٣٨٠ TTD
250 ETB٢٩٫٨٣٤٥٠ TTD
500 ETB٥٩٫٦٦٩٠٠ TTD
1000 ETB١١٩٫٣٣٨٠٠ TTD
2000 ETB٢٣٨٫٦٧٦٠٠ TTD
5000 ETB٥٩٦٫٦٩٠٠٠ TTD
10000 ETB١٬١٩٣٫٣٨٠٠٠ TTD