دولار ترينيداد وتوباغو إلى فورنت مجري

تحويل TTD إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

1,000 ttd
52,097 huf

TT$1.000 TTD = Ft52.10 HUF

Mid-market exchange rate at 02:10
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TTD إلى HUF مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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HUF

أعلى العملات

 USDCADINRGBPZARAUDEURSGD
1 USD11.34583.9410.75517.7271.470.8951.303
1 CAD0.744162.4210.56113.1831.0940.6650.969
1 INR0.0120.01610.0090.2110.0180.0110.016
1 GBP1.3251.782111.243123.4931.9491.1861.726

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / Hungarian Forint
1 TTD٥٢٫٠٩٦٨٠ HUF
5 TTD٢٦٠٫٤٨٤٠٠ HUF
10 TTD٥٢٠٫٩٦٨٠٠ HUF
20 TTD١٬٠٤١٫٩٣٦٠٠ HUF
50 TTD٢٬٦٠٤٫٨٤٠٠٠ HUF
100 TTD٥٬٢٠٩٫٦٨٠٠٠ HUF
250 TTD١٣٬٠٢٤٫٢٠٠٠٠ HUF
500 TTD٢٦٬٠٤٨٫٤٠٠٠٠ HUF
1000 TTD٥٢٬٠٩٦٫٨٠٠٠٠ HUF
2000 TTD١٠٤٬١٩٣٫٦٠٠٠٠ HUF
5000 TTD٢٦٠٬٤٨٤٫٠٠٠٠٠ HUF
10000 TTD٥٢٠٬٩٦٨٫٠٠٠٠٠ HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / دولار ترينيداد وتوباغو
2000 HUF٣٨٫٣٩٠٠٠ TTD
5000 HUF٩٥٫٩٧٥٠٠ TTD
10000 HUF١٩١٫٩٥٠٠٠ TTD
15000 HUF٢٨٧٫٩٢٥٠٠ TTD
20000 HUF٣٨٣٫٩٠٠٠٠ TTD
30000 HUF٥٧٥٫٨٥٠٠٠ TTD
40000 HUF٧٦٧٫٨٠٠٠٠ TTD
50000 HUF٩٥٩٫٧٥٠٠٠ TTD
60000 HUF١٬١٥١٫٧٠٠٠٠ TTD
100000 HUF١٬٩١٩٫٥٠٠٠٠ TTD
150000 HUF٢٬٨٧٩٫٢٥٠٠٠ TTD
200000 HUF٣٬٨٣٩٫٠٠٠٠٠ TTD