ألف دولار ترينيداد وتوباغو إلى فورنت مجري

تحويل TTD إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

1,000 ttd
53,994 huf

1.000 TTD = 53.99 HUF

Mid-market exchange rate at 16:49
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDCADINRGBPZARAUDEURSGD
1 USD1١٫٣٥٨٢٫٨٠٫٧٨٢١٨٫٦٥٦١٫٥١٦٠٫٩١٦١٫٣٣٣
1 CAD٠٫٧٤١1٦١٫٣٢٦٠٫٥٧٩١٣٫٨١٨١٫١٢٣٠٫٦٧٨٠٫٩٨٧
1 INR٠٫٠١٢٠٫٠١٦1٠٫٠٠٩٠٫٢٢٥٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٠١٦
1 GBP١٫٢٧٨١٫٧٢٦١٠٥٫٨٣1٢٣٫٨٤٥١٫٩٣٧١٫١٧١١٫٧٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار ترينيداد وتوباغو

TTD إلى USD

TTD إلى CAD

TTD إلى INR

TTD إلى GBP

TTD إلى ZAR

TTD إلى AUD

TTD إلى EUR

TTD إلى SGD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / Hungarian Forint
1 TTD٥٣٫٩٩٤٤٠ HUF
5 TTD٢٦٩٫٩٧٢٠٠ HUF
10 TTD٥٣٩٫٩٤٤٠٠ HUF
20 TTD١٬٠٧٩٫٨٨٨٠٠ HUF
50 TTD٢٬٦٩٩٫٧٢٠٠٠ HUF
100 TTD٥٬٣٩٩٫٤٤٠٠٠ HUF
250 TTD١٣٬٤٩٨٫٦٠٠٠٠ HUF
500 TTD٢٦٬٩٩٧٫٢٠٠٠٠ HUF
1000 TTD٥٣٬٩٩٤٫٤٠٠٠٠ HUF
2000 TTD١٠٧٬٩٨٨٫٨٠٠٠٠ HUF
5000 TTD٢٦٩٬٩٧٢٫٠٠٠٠٠ HUF
10000 TTD٥٣٩٬٩٤٤٫٠٠٠٠٠ HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / دولار ترينيداد وتوباغو
2000 HUF٣٧٫٠٤٠٨٠ TTD
5000 HUF٩٢٫٦٠٢٠٠ TTD
10000 HUF١٨٥٫٢٠٤٠٠ TTD
15000 HUF٢٧٧٫٨٠٦٠٠ TTD
20000 HUF٣٧٠٫٤٠٨٠٠ TTD
30000 HUF٥٥٥٫٦١٢٠٠ TTD
40000 HUF٧٤٠٫٨١٦٠٠ TTD
50000 HUF٩٢٦٫٠٢٠٠٠ TTD
60000 HUF١٬١١١٫٢٢٤٠٠ TTD
100000 HUF١٬٨٥٢٫٠٤٠٠٠ TTD
150000 HUF٢٬٧٧٨٫٠٦٠٠٠ TTD
200000 HUF٣٬٧٠٤٫٠٨٠٠٠ TTD