1 دولار ترينيداد وتوباغو إلى فورنت مجري

تحويل TTD إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

1 ttd
54 huf

1.000 TTD = 53.99 HUF

Mid-market exchange rate at 16:50
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أعلى العملات

 USDCADINRGBPZARAUDEURSGD
1 USD1١٫٣٥٨٢٫٨٠٫٧٨٢١٨٫٦٥٧١٫٥١٦٠٫٩١٦١٫٣٣٣
1 CAD٠٫٧٤١1٦١٫٣٢٦٠٫٥٧٩١٣٫٨١٨١٫١٢٣٠٫٦٧٨٠٫٩٨٧
1 INR٠٫٠١٢٠٫٠١٦1٠٫٠٠٩٠٫٢٢٥٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٠١٦
1 GBP١٫٢٧٨١٫٧٢٦١٠٥٫٨٣1٢٣٫٨٤٦١٫٩٣٧١٫١٧١١٫٧٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ترينيداد وتوباغو الدولار

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / Hungarian Forint
1 TTD٥٣٫٩٨٩٤٠ HUF
5 TTD٢٦٩٫٩٤٧٠٠ HUF
10 TTD٥٣٩٫٨٩٤٠٠ HUF
20 TTD١٬٠٧٩٫٧٨٨٠٠ HUF
50 TTD٢٬٦٩٩٫٤٧٠٠٠ HUF
100 TTD٥٬٣٩٨٫٩٤٠٠٠ HUF
250 TTD١٣٬٤٩٧٫٣٥٠٠٠ HUF
500 TTD٢٦٬٩٩٤٫٧٠٠٠٠ HUF
1000 TTD٥٣٬٩٨٩٫٤٠٠٠٠ HUF
2000 TTD١٠٧٬٩٧٨٫٨٠٠٠٠ HUF
5000 TTD٢٦٩٬٩٤٧٫٠٠٠٠٠ HUF
10000 TTD٥٣٩٬٨٩٤٫٠٠٠٠٠ HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / دولار ترينيداد وتوباغو
2000 HUF٣٧٫٠٤٤٤٠ TTD
5000 HUF٩٢٫٦١١٠٠ TTD
10000 HUF١٨٥٫٢٢٢٠٠ TTD
15000 HUF٢٧٧٫٨٣٣٠٠ TTD
20000 HUF٣٧٠٫٤٤٤٠٠ TTD
30000 HUF٥٥٥٫٦٦٦٠٠ TTD
40000 HUF٧٤٠٫٨٨٨٠٠ TTD
50000 HUF٩٢٦٫١١٠٠٠ TTD
60000 HUF١٬١١١٫٣٣٢٠٠ TTD
100000 HUF١٬٨٥٢٫٢٢٠٠٠ TTD
150000 HUF٢٬٧٧٨٫٣٣٠٠٠ TTD
200000 HUF٣٬٧٠٤٫٤٤٠٠٠ TTD